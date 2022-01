A surrada bandeira eleitoral de Damares para tentar vaga no Senado

A ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) já decidiu que vai ser candidata ao Senado na eleição de outubro e anunciou até qual será a sua principal bandeira, que não é nada modesta: fazer a maior mudança nas leis penais do Brasil.

Ela fez a revelação ao se dizer indignada com a prisão e soltura de um funcionário público em Brasília que tinha mais de 2.000 imagens de pornografia infantil em seu computador. “Por esta e outras estou convencida que tenho que ser mesmo candidata a senadora e propor a maior mudança nas leis penais do Brasil. Chega de tanta violência contra crianças e adolescentes! Não aguentamos mais”, bradou.

A pauta, no entanto, é mais do mesmo do ideário demagógico que levou muitos bolsonaristas ao poder em 2018 — quase todos ficaram só na promessa.

Damares também não disse se será candidata por São Paulo, como pediu o presidente Jair Bolsonaro, ou pelo Amapá, estado pelo qual ela já demonstrou preferência.