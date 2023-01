A reunião de Tarcísio em Davos para apresentar a sua primeira privatização

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniu nesta terça-feira, 17, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, com o vice-presidente da empresa chinesa dona da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), a State Gride Corporation of Chine. No cardápio, o principal assunto com o CFO Pan Jingdong foi a privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae). A estatal é a primeira da lista de Tarcísio que será oferecida ao mercado, antes mesmo da Sabesp, seu principal objetivo.

Antes da reunião, o governador paulista se encontrou com o ministro da Indústria da Arábia Saudita, Bandar Alkhorayef, e ambos trataram de investimentos no setor automobilístico. A manhã de encontros terminou com um empresário do ramo de fertilizantes.

A última reunião do dia será com o secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas (UNFCCC), Simon Stiell. A volta ao Brasil está marcada para ocorrer na próxima quinta-feira, 19.