A primeira ‘canelada’ entre ministros do governo Lula

“Esta já foi uma decisão tomada. Tanto que, no decreto de recriação do ministério [do Desenvolvimento Agrário], já consta a Conab”, disse Teixeira a jornalistas após a cerimônia de posse. “Agora, sem dúvida, vamos fazer uma forte integração com a Agricultura para trabalhar juntos para fortalecer a agricultura brasileira”, disse. O petista afirmou, ainda, que não pretende mexer no “que está dando certo”, e que um dos principais objetivos da pasta será fortalecer os programas já existentes da Conab.

Na última segunda, 2, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MG), defendeu que a administração do órgão seja dividida entre as pastas da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. O parlamentar disse que a nova estrutura esvazia as funções da Secretaria de Política Agrícola — vinculada à sua pasta — e sinalizou que trataria do assunto com Paulo Teixeira e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A companhia foi criada na década de 1990 e reúne dados sobre produção agropecuária no país. No governo Jair Bolsonaro, tanto o Desenvolvimento Agrário quanto a Conab foram vinculados ao Ministério da Agricultura. O atual governo Luiz Inácio Lula da Silva recriou o MDA e, sob ele, está a Conab.