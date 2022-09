A nova campanha pelo voto útil em Lula

A coordenação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência têm intensificado a ofensiva para uma vitória do petista já em primeiro turno contra Jair Bolsonaro (PL) — o que incluiu uma ampliação da investida de interlocutores da sociedade civil.

O Prerrogativas, grupo de advogados pró-Lula responsável por grande parte da articulação do petista no meio jurídico, lançou nesta quarta-feira, 21, uma campanha própria em defesa do voto útil. A empreitada envolve o endosso de personalidades como o ex-prefeito do Rio de Janeiro Cesar Maia (PSDB) e de Miguel Reale Jr., ministro da Justiça do governo de Fernando Henrique Cardoso e um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Liderado pelo advogado Marco Aurélio Carvalho, o grupo — que conta com advogados, juristas, professores de Direito e de carreiras jurídicas — divulgou uma carta que prega o voto em Lula no primeiro turno como forma de se “conter de uma vez por todas as bravatas golpistas que ameaçam a democracia brasileira” e o “desastre” do governo Bolsonaro.

A “inaptidão, insensatez e desonestidade” do atual presidente, inclusive, tem sido explorada nas peças publicitárias. Frente a uma figura que se apresenta como “conciliadora e pacificadora” de Lula, o objetivo é reforçar a comparação entre o Brasil que se tem hoje — caótico, desgovernado — com aquele que pode vir a existir com um novo governo do petista.

Na mais recente propaganda da campanha, o eleitor é confrontado com um Brasil que passa pelos “momentos mais difíceis de sua história” — com desemprego, fome, violência, desmatamento, inflação e retração da economia.

“Tudo isso é consequência de uma gestão desumana, irresponsável e incompetente, que não tem nenhum respeito pelas instituições”, diz a peça.

“Está mas mãos de cada um de nós o poder de mudar essa realidade. E isso pode ser feito com um gesto simples. Faça do seu voto um veto, não deixe Bolsonaro chegar no segundo turno”, encerra o comercial.

Assista: