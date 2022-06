A nova arma de Carlos Bolsonaro em meio à guerra contra Lula

Em meio às pesquisas que mostram a consolidação do favoritismo de Lula, um dos responsáveis pelo marketing da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro resolveu voltar suas baterias contra o vice do petista, o ex-tucano Geraldo Alckmin . Na manhã desta sexta (24), o filho Zero Dois do presidente desenterrou um vídeo em que o ex-governador ataca duramente Lula e o PT. “Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção”, afirma Alckmin. Veja abaixo.

Com a palavra, Alckmin. O cara que só aparece na foto, para que maior parte da imprensa realize seu papel: o de defender o plano do descondenado e da facção! pic.twitter.com/vE5WihbW6J — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 24, 2022

Em outra postagem, na noite de quinta, 23, o vereador fluminense disse que “O verdadeiro candidato a vice do Lula, a grande parte da imprensa, atua sem a menor preocupação, com narrativas e fakenews 24h por dia para beneficia-lo. Enquanto isso, Alckmin só aparece nas fotos para tentar dar o tom de disfarce para o que realmente pretende toda a facção!”.