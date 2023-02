A mansão penhorada em Ilhabela para pagar dívidas da Igreja Mundial

Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, tem vivido um inferno financeiro. Afundado em dívidas, o apóstolo teve imóveis e outros bens penhorados por falta de pagamento de aluguéis e impostos.

A Justiça de São Paulo determinou, em dezembro, a penhora de uma mansão da igreja em Ilhabela, no litoral de São Paulo por uma dívida de pagamentos de IPTUs vencidos que somam mais de 3,8 milhões. O pedido foi feito pela prefeitura do município.

A mansão fica localizada em uma área de mais de 3 mil metros quadrados na avenida José Pacheco do Nascimento, na Praia do Veloso, de frente para o mar. O imóvel possui pier, heliponto, três piscinas e 22 quartos. No último dia 26 de janeiro, a Justiça determinou a realização de avaliação do imóvel, que irá a leilão.

Como mostrou a reportagem de VEJA, o império religioso de Valdemiro começou a ruir nos últimos anos pelo acúmulo de dívidas. Além da mansão em Ilhabela, ele teve 50% de um apartamento penhorado, em Rondonópolis, em Mato Grosso, avaliado em 2 milhões de reais, como garantia de quitação de 359 000 reais em aluguéis atrasados. Um dos maiores templos da igreja, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, avaliado em 33 milhões de reais e com capacidade para 20 000 pessoas, foi a leilão em abril de 2022 pela falta de pagamento de aluguel.

A dívida ativa da Igreja Mundial com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é de 13,4 milhões de reais. Se não bastasse, funcionários da TV Mundial, que transmite cultos e programas religiosos ao vivo, entraram em greve em janeiro devido a atrasos no recebimento de salários, FGTS, 13º e férias. É a segunda paralisação em três anos.