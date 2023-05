A investigação policial sobre o roubo de 75 quilos de cannabis medicinal

A Polícia Civil da Paraíba segue investigando o caso de um dos maiores roubos de cannabis medicinal já registrados no país. Na quarta passada, 3, foram presos três homens envolvidos no ataque a Abrace, maior associação de cultivo de cannabis medicinal do país, em Campina Grande, mas a maior parte do bando continua livre nas ruas. No dia 28 de abril, 15 homens armados entraram na sede da ONG e levaram de lá 75 quilos de plantas, que seriam usadas para produzir os produtos e medicamentos à base da erva.

Os criminosos renderam os funcionários e obrigaram um deles a abrir o cofre onde estavam trancados os insumos. Além da matéria-prima, eles levaram quatro motos, celulares, um laptop e os HDs com as imagens das câmeras de segurança do local.

Na prisão dos três bandidos realizada na semana passada, os agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) conseguiram recuperar aproximadamente 40 quilos de plantas roubadas da associação. Segundo a polícia, um deles tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto. Os presos foram autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação.

A Abrace tem autorização da Justiça para o cultivo da cannabis com fins medicinais em João Pessoa e Campina Grande. É a maior plantação legal de maconha do país. A associação atende cerca de 42 mil famílias em todo o Brasil.