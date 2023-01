A estilista responsável pelo vestido de Lu Alckmin na posse de Lula

O vestido branco usado por Lu Alckmin ao lado de Geraldo Alckmin na posse de Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo, 1º, ganhou os holofotes e rendeu elogios à vice-primeira-dama.

No estilo “cape dress”, a peça foi confeccionada pela badalada estilista mineira Glória Coelho e feita especialmente para a inauguração presidencial. O modelito exclusivo, portanto, não está disponível para venda no site da estilista — cujos vestidos vão desde a faixa de cerca de 1.000 reais até 14.000 reais.

O gosto de Lu Alckmin pela moda já é conhecido desde o tempo em que ocupou o posto de primeira-dama do estado de São Paulo, período em que era habitué de tradicionais desfiles como o São Paulo Fashion Week. À frente do Fundo Social paulista entre 2001 e 2006 e entre 2011 e 2018, respectivamente, a esposa de Geraldo Alckmin encabeçou ainda diversos projetos de capacitação profissional na área de corte, costura e modelagem. Lu também é mãe da blogueira de moda Sophia Alckmin.

Lula e Janja

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, também chamou a atenção de admiradores com o modelo escolhido para a posse — um conjunto de calça e blazer dourados assinado pela estilista gaúcha Helô Rocha e com detalhes confeccionados por bordadeiras de Timbaúba dos Batistas (RN). Lula, por sua vez, vestiu um terno azul marinho com gravata no mesmo tom. Alckmin optou por um terno preto e gravata vinho.