A emocionante homenagem de um dos homens-fortes de Lula a Isabel do Vôlei

A ex-jogadora Isabel Salgado, que ficou conhecida como Isabel do Vôlei e que morreu nesta quarta-feira, 16, aos 62 anos de idade, foi uma atleta que inspirou uma geração, um país e uma legião de meninas que lutavam contra o machismo no esporte.

A avaliação é do prefeito de Araraquara e ex-ministro Edinho Silva, um dos homens fortes da campanha vitoriosa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que havia convidado Isabel para integrar a equipe de transição para o novo governo.

Veja abaixo depoimento de Edinho Silva sobre a ex-atleta enviado a VEJA;

Isabel, uma mulher além do seu tempo

Foi com imensa tristeza que recebi a notícia do falecimento da querida Isabel, Isabel Salgado, a Isabel do vôlei. A Isabel que inspirou a minha geração, que inspirou um país, que inspirou meninas que lutavam contra o machismo no esporte na década de 80. A Isabel que foi referência para quem tinha no esporte “uma porta para a vida”.

A Isabel de fala forte, de opiniões firmes, que tinha na sua autenticidade o instrumento para o questionamento, que não aceitava o que era dado, o que estava posto, o convencional. A Isabel que rompeu tabus, que como atleta encantava com suas subidas na rede, com seus ataques memoráveis, e como ela desequilibrava uma partida, seja com as cores do Flamengo ou jogando pela seleção brasileira.

A Isabel que abriu as portas para que as mulheres brasileiras fossem vistas pelo voleibol mundial. A Isabel que fez história conciliando a maternidade e sua carreira. Que chocou o machismo quando grávida não se afastou das quadras e ostentava a barriga nos jogos como símbolo do poder que só a mulher tem, o poder de gerar vidas. Com naturalidade e irreverência, fez debater a mulher no esporte. A Isabel que também fez história dando visibilidade ao vôlei de praia. Isabel comprometida com projetos sociais.

Na última semana, na quinta-feira, eu falei longamente com a Isabel, sendo o portador do convite que o Presidente Lula fez a ela para que integrasse a equipe de transição na área do Esporte. Falamos longamente. Pude falar a ela sobre toda a minha admiração. Eu, nos anos 80, um menino do interior de São Paulo, corria para ver suas entrevistas na TV. Não tinha noção das minhas convicções, das ideias que iriam me moldar nos anos seguintes, mas aquela estrela do vôlei quando falava me encantava. Sua firmeza me encantava, sua irreverência me inspirava. Eu que sempre respirei esporte, que não elaborava sobre o tema, mas tinha no esporte, no futebol, a crença que as coisas podiam ser diferentes na vida, tinha na Isabel literalmente um farol que iluminava um caminho.

Que bom que Deus me deu a oportunidade de dizer tudo isso a ela. Que bom que pude ouvir sobre sua crença no esporte como instrumento para a transformação social, o quanto que ela queria um programa de esporte para a educação, para a construção da cidadania.

Isabel, seus sonhos serão para sempre a nossa inspiração. Vamos trabalhar para que o governo do Presidente Lula materialize suas convicções. Em cada criança, em cada adolescente e jovem que estiver “abrindo as portas da vida” por meio do esporte, lá estará você, forte, altiva, de voz estridente, fazendo abrir os ouvidos dos incrédulos, dos machistas, dos autoritários e excludentes.

Você nunca nos deixará. Os sonhos não morrem. As líderes espalham sementes. Por você o esporte parirá outros e outras que serão “Isabeis” pelo Brasil afora. Sua força para sempre nos moverá.

Minhas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento difícil. Fica a admiração e o respeito de alguém que acredita no esporte como força da transformação inspirado em Sócrates, Casão e outros, mas, também na moça que destruía defesas opostas e, do seu jeito, destruía valores autoritários e machistas, quando poucas e poucos tinham tanta coragem.

Isabel, uma mulher muito além do seu tempo.

Edinho Silva