A eleição estadual em que o candidato de Alckmin vence o de Lula

A pesquisa sobre o governo da Paraíba divulgada nesta segunda-feira, 19, pelo instituto Real Time Big Data, posiciona em primeiro o governador João Azevêdo (PSB), com 33% das intenções de voto. Ele é seguido pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), com 17%, Nilvan Ferreira (PL), que tem 15%, e pelo deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), com 14%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

O cenário da pesquisa é interessante porque Azevêdo, apesar de ser correligionário do candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, Geraldo Alckmin, não conta como apoio local do petista. Lula é cabo eleitoral de Veneziano na Paraíba.

Mesmo assim, o governador ampliou sua vantagem desde o último levantamento, em 23 de agosto. Na época, ele liderava com 29%, catorze pontos na frente de Ferreira, que era o segundo colocado. Veneziano tomou a segunda posição, mas a vantagem de João na liderança cresceu para dezesseis pontos. Demais candidatos não passaram de 2%, e são 8% de brancos e nulos (eram 12% em agosto) e 10% de indecisos (eram 14%).

No entanto, no cenário induzido testado pelo instituto, onde fica claro qual presidenciável apoia o candidato, o senador apoiado por Lula pula na frente com 32%, enquanto Azevêdo cai para 25%. Nilvan Ferreira apoiado por Jair Bolsonaro (PL) vai a 22%, enquanto Cunha Lima, com o apoio de Simone Tebet (MDB), cai para 11%.

A favor do atual governador está a aprovação de 53% dos eleitores paraibanos de sua gestão, segundo o mesmo levantamento.

Senado

A corrida por uma vaga no Senado representando a Paraíba tem como líder o ex-governador Ricardo Coutinho (PT), com 33% das intenções de voto. Coutinho era do mesmo grupo de Azevêdo (e o elegeu como sucessor em 2018), mas agora seguiu Lula e está na chapa com Veneziano. Atrás dele estão Efraim Filho (União Brasil), com 20%, Pollyanna (PSB), que tem 16%, Bruno Roberto (PL), que tem 7%, e Sérgio Queiroz (PRTB), com 5%. Demais não passam de 1%, e são 7% de brancos e nulos e 10% que não sabem ou não responderam.

A candidatura de Coutinho, no entanto, foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB) por abuso de poder econômico em 2014, quando foi reeleito ao governo. O candidato entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aguarda a decisão.

Por isso, também foi feita a simulação sem a presença do ex-governador. Nesse cenário, Efraim e Pollyanna empatam com 25% das intenções de voto. Roberto vai a 8% e Queiroz sobe para 7%. Brancos e nulos dobram para 14%, e indecisos crescem para 17%.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 pessoas dos dias 16 e 17 de setembro, e cadastrou a pesquisa no TSE com o número PB-04433/2022.