A dura resposta do MDB gaúcho à decisão da cúpula de apoiar Eduardo Leite

Desde que o PSDB divulgou que apoiaria a chapa presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS), o presidente nacional tucano, Bruno Araújo, deixou claro que a contrapartida precisaria vir em alguns estados. O mais importante (e indefinido), até agora, é o Rio Grande do Sul.

Lá, tucanos lançaram o ex-governador Eduardo Leite como pré-candidato à reeleição (ele renunciou ao cargo, mas decidiu entrar na disputa por um novo mandato), enquanto o MDB tem como pré-candidato o deputado estadual Gabriel Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa.

O PSDB gaúcho apresentou na quinta-feira passada, 23, uma proposta para que Gabriel Souza retire sua candidatura e integre a chapa de Leite ao governo. No entanto, a resistência emedebista tem prevalecido no estado, com a chancela de nomes históricos do partido, como os ex-governadores Sebastião Melo, José Ivo Sartori e Pedro Simon. Pesa também o tamanho local da legenda, que já investe em viagens do deputado pelo estado, e o fato de que o MDB tinha a expectativa de receber o apoio tucano nas eleições estaduais após a renúncia de Eduardo Leite, e não o contrário.

Para tentar solucionar o desacordo, a executiva nacional do MDB em Brasília divulgou nesta quarta, 29, a aprovação por unanimidade do indicativo por uma aliança com o PSDB no Rio Grande do Sul, justificando que a chapa única é fundamental para o projeto de Tebet. O indicativo foi compartilhado pelo presidente nacional do partido, o deputado federal Baleia Rossi, e pela própria senadora.

No entanto, o indicativo nacional provocou descontentamento entre os sulistas, que fazem questão da candidatura própria. O presidente do MDB-RS, Fábio Branco, foi às redes sociais para dizer que respeita o MDB nacional, “mas a decisão sobre as eleições no Rio Grande do Sul será do MDB-RS, como sempre foi”. “Reafirmo a candidatura própria ao governo do Estado. Vou convocar a Executiva para acionar nossas instâncias partidárias e deliberar o assunto”, completou.

Respeito o @MDB_Nacional, mas a decisão sobre as eleições no Rio Grande do Sul será do @mdbrs15, como sempre foi. Reafirmo a candidatura própria ao governo do Estado. Vou convocar a Executiva para acionar nossas instâncias partidárias e deliberar o assunto. — Fábio Branco (@fabiobrancors) June 29, 2022

A VEJA Branco declarou que a aliança estadual ainda não foi discutida internamente com a delicadeza que exige, mas que a decisão deve sair antes das convenções partidárias, marcadas para o fim de julho. Interlocutores da cúpula gaúcha do MDB também disseram que não será aceita uma intervenção vinda de cima para baixo.

