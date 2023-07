A dificuldade do PT para voltar ao poder em cidade da Grande SP

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), apoiado pelo atual prefeito, Rogério Lins (Podemos), larga na frente da disputa pela prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, a sexta maior cidade do estado, com 743.432 habitantes, de acordo com sondagem eleitoral para 2024 divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 25.

Segundo a pesquisa, no principal cenário, Pessoa tem 25,7% das intenções de voto, seguido pelo médico Elissandro Lindoso, ex-candidato a deputado federal pelo PSC, que tem 20,1% — eles estão empatados dentro da margem de erro de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o deputado estadual Emídio de Souza (PT), que já governou a cidade, com 15,6%, e o deputado federal Fábio Teruel (MDB), com 15,4% — eles estão empatados na margem de erro entre eles e com Elissandro Lindoso.

A antropóloga Simony dos Anjos (PSOL) aparece com 3,4%. Entre os entrevistados, 13,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,7% não souberam ou não responderam.

A posição de Emídio de Souza, que é muito próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem foi um dos coordenadores de campanha em São Paulo, mostra a dificuldade do PT para reconquistar a cidade que governou por três mandatos: dois com Emídio (entre 2005 e 2012) e um com Jorge Lapas (2013-2016) – este trocou o PT pelo PDT e foi reeleito em 2016.

Emídio tentou retomar a prefeitura em 2020, mas teve apenas 13,4% dos votos e nem foi ao segundo turno, disputado entre Lins e Lindoso.

Pior para o PT ainda são os números da rejeição. Os pré-candidatos que ostentam as maiores taxas, segundo o Paraná Pesquisas, são do partido: Emídio, com 31,5%, e o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha, com 27,1%. A menor é a de Gerson Pessoa, com 11,4%.

A pesquisa ouviu 712 eleitores no município de Osasco entre os dias 20 e 23 de julho.