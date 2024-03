A difícil situação do PT na luta pelo comando da maior cidade do Nordeste

O PT, que governa o estado do Ceará com Elmano de Freitas, enfrenta situação difícil na tentativa de conquistar a prefeitura de Fortaleza, maior cidade do Nordeste, segundo levantamento feito entre os dias 22 e 27 de março pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 28.

De acordo com a pesquisa, o ex-deputado federal Wagner Sousa Gomes (União Brasil), conhecido como Capitão Wagner, lidera a disputa pela prefeitura, com 33,3% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito, José Sarto (PDT), que tem 20,1%.

Em terceiro lugar, aparece o deputado bolsonarista André Fernandes (PL), com 12,1%, à frente do candidato apoiado pelo petismo, o deputado estadual Evandro Leitão (PT), que tem 8,3% — como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Leitão está empatado tecnicamente com André Fernandes.

Também empatado com os dois na margem de erro aparece outro bolsonarista, o senador Eduardo Girão (Novo), com 4,6%. Outros candidatos não atingem um ponto percentual. Entre os entrevistados, 13,3% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,9% não souberam ou não quiseram responder.

Prioridade do PT

A conquista de Fortaleza, quarta maior cidade do país, com 2,4 milhões de habitantes, é uma das prioridades do PT nas eleições municipais deste ano. Evandro Leitão, que era do PDT mas migrou para o petismo após desentendimentos com o cacique pedetista Ciro Gomes, é apoiado tanto pelo governador Elmano Rodrigues quanto pelo ministro Camilo Santana (Educação), ex-governador e senador eleito pelo estado.

A situação do PT ficaria um pouco melhor se a candidata fosse a ex-prefeita Luizianne Lins: ela teria 21,3% das intenções de voto contra 30,0% do Capitão Wagner, 17,0% de José Sarto e 12,1% de André Fernandes. É muito difícil, no entanto, que ela consiga reverter a opção do partido por Evandro Leitão.

PDT também tem dificuldades

O pedetismo também não está tendo vida fácil. José Sarto tem contra ele a má avaliação de sua gestão à frente à da prefeitura: ela é aprovada por 43,1% dos eleitores e desaprovada por 52,0% — outros 4,9% não souberam ou não responderam.

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores na cidade de Fortaleza.