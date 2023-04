A conexão brasileira com a organização neonazista mais violenta dos EUA

O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou na quinta-feira, 6, uma ofensiva para conter o discurso de ódio e o culto à violência nas redes sociais, que estariam por trás de dois ataques recentes — um em uma escola de São Paulo, que deixou uma professora morta; e outro em Blumenau (SC), onde um homem invadiu uma creche e matou quatro crianças de 4 a 7 anos. No mesmo dia, ele determinou que a Polícia Federal instaure um inquérito para investigar organismos neonazistas no Brasil por haver indícios de atuação interestadual desses grupos.

A articulação, no entanto, pode ser muito mais ampla do que pensa o ministro. Um alerta veio do Sul do país, região onde mais prolifera esse tipo de grupo criminoso. Na segunda-feira, 3, a Polícia Civil indiciou dois homens em Caxias do Sul (RS) pela prática dos crimes de apologia ao nazismo e organização criminosa. Segundo a polícia, eles integram o braço brasileiro de uma organização skinhead neonazista internacional, a Hammerskin Nation. De acordo com a entidade judaica americana ADL, o grupo supremacista branco, fundado em 1980, no Texas, é o mais violento e o mais bem organizado desse tipo nos Estados Unidos.

A ação da polícia gaúcha decorreu de outra operação policial, em novembro de 2022, que prendeu oito integrantes também suspeitos de ligação com a Hammerskin Nation em São Pedro de Alcântara (SC). Eles permanecem presos preventivamente e respondem a processo na Justiça.

O número de células neonazistas explodiu no Brasil nos últimos anos: passou de 72 em 2015 para 1.117 em 2022, segundo monitoramento feito pela antropóloga Adriana Dias, doutora pela Unicamp cujo trabalho serviu de referência para a polícia e o Ministério Público.