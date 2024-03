A carta que Marina entregará a Boulos para selar aliança na eleição em SP

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, vai selar o seu apoio ao deputado Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo em dois eventos no próximo sábado, 23. Ela é filiada a Rede Sustentabilidade, que tem federação com o PSOL. A estreia de Marina na pré-campanha de Boulos será em um ato fechado para convidados no cine-teatro da Casa Francisca, no centro da capital paulista.

Na ocasião, a ministra vai entregar uma carta com propostas e diretrizes socioambientais para a cidade. O documento segue os moldes da “Carta de Resgate à Agenda Socioambiental Perdida”, elaborada por Marina como condição para apoiar Lula na campanha presidencial de 2022, após um longo período de afastamento dela do PT.

“A cidade de São Paulo vive numa espécie de emergência cíclica, que se renova no inverno e no verão, com os desastres climáticos e a crise social atingindo principalmente as parcelas mais pobres da população”, afirmou Marina. “Estou com Boulos pelo compromisso e competência que ele tem para governar a cidade de São Paulo e porque sei que ele e a Marta (Suplicy) vão fazer uma administração municipal voltada para enfrentar a todos esses problemas. Eles têm compromisso com a cidade, com a população, com a agenda social e ambiental.”, acrescentou.

Depois do ato, Marina e Boulos participam de um debate com o tema “Meio ambiente, transição ecológica e mudança do clima”, no Teatro Oficina. É a primeira de uma série de plenárias que serão promovidas pela campanha do pré-candidato. A ideia é ouvir sugestões de apoiadores e especialistas para serem incorporadas ao plano de governo.

Continua após a publicidade

Outros apoios

A presidente da Funai, Joenia Wapichana, também participará dos eventos, além do deputado federal Túlio Gadelha, pré-candidato à Prefeitura de Recife, a deputada estadual Marina Helou e dirigentes partidários da federação Rede-PSOL. A ex-prefeita de São Paulo e candidata a vice na chapa de Boulos, Marta Suplicy, também estará presente.