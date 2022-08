81% dos policiais acham que quem ganhar a eleição deve tomar posse

Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública respondida por 5.058 agentes de forças de segurança de todo o país (policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, bombeiros, peritos e guardas civis municipais) aponta que 80,9% deles concordam com a afirmação de que “Quem for declarado vencedor das eleições pela Justiça Eleitoral deverá ser empossado em 1° de janeiro”. O resultado da pesquisa, que utilizou uma amostra representativa desses profissionais, demonstra a confiança dos policiais no processo eleitoral, segundo o Fórum.

De acordo com a pesquisa, 84,5% dos policiais consideram que a democracia é preferível a qualquer outro regime de governo, e 74,9% disseram acreditar que “os direitos humanos serem respeitados é essencial para a democracia”. O estudo, intitulado “Policiais, Democracia e Direitos”, apresentou 45 questões temáticas aos profissionais consultados e outras 11 sobre seu perfil profissional e social.

Apenas 14,7% disseram que concordam em parte ou totalmente com um golpe de Estado, enquanto 55,6% discordaram da afirmação de que “Em alguns casos seria justificável que os militares apoiassem ou tomassem o poder através de um golpe de Estado”. Os resultados da pesquisa foram divulgados neste sábado, 27, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entidade que reúne pesquisadores sobre o tema em todo o país.

Nesta semana, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, se reuniu com os comandantes das Polícias Militares dos estados para tratar da segurança das eleições de outubro. Alguns setores da oposição e algumas autoridades temem que os policiais, uma das principais bases do governo de Jair Bolsonaro (PL), possam ficar ao lado dele caso o resultado das urnas seja contestado. A pesquisa do Fórum indica que ideias golpistas não têm respaldo da maioria das tropas.