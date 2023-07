2024: sem reeleição, cenário é de indefinição na 2ª maior cidade de SP

Segundo maior colégio eleitoral de São Paulo, com 1,3 milhão de habitantes, a cidade de Guarulhos tem, por ora, uma corrida eleitoral sem franco favorito, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 22 e 25 de julho e divulgado nesta quinta-feira, 27.

A indefinição ocorre principalmente pelo fato de o atual prefeito Gustavo Costa (PSD), conhecido como Guti, não poder ser candidato, uma vez que já está no seu segundo mandato. Como também é incerto quem ele apoiará em 2024, há mais de um nome do governismo sendo cogitado.

No principal cenário, o deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como Xerife do Consumidor, aparece em primeiro, com 23,3% das intenções de voto, seguido pelo seu colega de Assembleia Legislativa, Marcio Nakashima (PDT), com 15,5%.

Na sequência, aparece o vereador Lucas Sanches (PP), com 8,2% — ele está empatado com Nakashima no limite da margem de erro, que é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Depois, vêm um bloco com o vereador Fausto Martello, do PDT (7,4%); o deputado federal Alencar Santana, do PT (6,3%); o vice-prefeito Professor Jesus, que está no Republicanos, mas pode ir para o PSD de Guti (6,1%); o secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista, do PSD (5,6%), e o secretário municipal de Governo, Edmilson Americano, do Cidadania (5,4%). Todos nesse pelotão estão empatados dentro da margem de erro.

A definição de quem será o candidato governista em Guarulhos é importante porque muito provavelmente ele terá ao seu lado o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é próximo do atual prefeito e tem interesse em manter a vizinha — e estratégica — cidade nas mãos de um aliado. O apoio de Tarcísio será importante porque a sua gestão é aprovada por 65,7% dos eleitores de Guarulhos, segundo a pesquisa.

Outro cenário

O pequeno favoritismo de Jorge Wilson, no entanto, desaparece quando entra na disputa o ex-prefeito Elói Pietá (PT), que governou a cidade por dois mandatos (2001 a 2008) e fez o seu sucessor, Sebastião Almeida, que foi prefeito por mais duas gestões. Na eleição municipal de 2020, Pietá chegou a ir ao segundo turno, mas foi derrotado por Guti.

Nesse cenário, segundo o Paraná Pesquisas, Pietá aparece com 28,0% das intenções de voto, á frente de Wilson (18,7%) e Nakashima (12,3%).

O levantamento ouviu 717 eleitores na cidade de Guarulhos.