Sim, existe vacina contra alguns tipos de câncer

Quem nunca sonhou que um dia teríamos a vacina contra um câncer? Pois é… Ela existe, está disponível gratuitamente para adolescentes de 9 a 14 anos de idade, mas, infelizmente, nossas coberturas vacinais estão abaixo do esperado.

Estamos falando da vacina contra o HPV, vírus que guarda estreita relação com diversos tipos de câncer: de colo do útero, boca, ânus, vagina e pênis.

Extremamente frequente, o HPV, na maioria das vezes, é adquirido logo no início da vida sexual e quase sempre é eliminado pelo organismo. Porém, em algumas pessoas, a infecção se torna persistente, levando ao aparecimento de verrugas ou de lesões pré-malignas.

De elevadíssima eficácia, a vacina é a melhor e mais barata forma de prevenção, devendo ser aplicada a partir dos 9 anos de idade no esquema de duas doses, com intervalo de seis meses entre elas, alcançando praticamente 100% de eficácia na prevenção do câncer de colo do útero.

Hoje, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fala até na eliminação desse câncer através da vacinação aliada ao rastreio, por meio do exame Papanicolau, um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero, e tratamento das lesões.

Meninos devem também se vacinar, já que estarão protegidos das verrugas e dos demais tipos de câncer, além de reduzir a transmissão para as meninas.

Infelizmente um dos principais fatores associados a baixa adesão à vacinação contra o HPV são as fake news, que têm deixado algumas famílias hesitantes em imunizar seus filhos, acreditando em notícias distorcidas de que as vacinas seriam prejudiciais e desnecessárias.

Enquanto isso, estima-se que mais de 16.000 novos casos da doença continuem ocorrendo todo o ano no Brasil, e que poderiam hoje ser evitados pela vacinação.

Vacinar adolescentes não é tarefa fácil; os países que mais obtiveram sucesso nos programas de imunização contra o HPV foram aqueles que levaram a vacina às escolas, onde os adolescentes estão, e não ficaram à espera deles nos postos de saúde.

E para quem pensa que a vacina HPV é destinada somente a adolescentes, fica a dica: qualquer mulher de até 45 anos e homens até 26 anos (faixas etárias onde a vacina foi estudada e está licenciada) podem e devem receber a vacina, já que ninguém, está livre do vírus e de suas complicações.

Proteger nossos filhos contra doenças graves como o câncer é um dever de todos os pais e um direito de todos os adolescentes.

*Renato Kfouri é médico infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e pediatra, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

