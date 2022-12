Qual doença está por trás da sua “labirintite”?

Tontura não é frescura. É um sintoma pouco compreendido e ocorre em dezenas de doenças. Ela tem múltiplas interpretações, porém tudo foi apelidado erroneamente de labirintite. Mas qual a verdadeira doença que existe gerando tontura?

Muitas vezes a pessoa acaba não sendo compreendida por familiares, amigos e colegas de trabalho. Afinal, pouco se conversa sobre esse sintoma.

Abaixo, explico cinco tipos de tontura para facilitar o entendimento do problema.

VERTIGEM

É a mais famosa das tonturas e caracterizada pela sensação de que a pessoa ou as coisas ao redor estão girando. Trata-se de uma alteração da percepção do movimento. O problema costuma estar nos labirintos, nos nervos vestibulares (nervos dos labirintos) ou em áreas do cérebro como o cerebelo.

TONTURA DE ORIGEM CLÍNICA SISTÊMICA

Seria como uma sensação de um peso na cabeça, um atordoamento, uma fraqueza, cansaço e mal-estar em todo o corpo. As causas são diversas, incluindo infecções graves, ressaca por álcool ou uso de drogas ilícitas, carência vitamínicas, distúrbios hormonais como o hipotireoidismo ou diabetes fora de controle.

TONTURA DE ORIGEM CLÍNICA CARDIOLÓGICA:

A origem do problema está no sistema cardiovascular (no coração ou nos vasos sanguíneos). A sensação percebida aqui é de um quase desmaio, com a vista escurecendo ou apagando, e às vezes, palidez e sudorese. Ocorre por uma queda rápida de pressão, levando a uma diminuição de oxigênio no cérebro. Exemplo clássico é a síndrome vasovagal.

DESEQUILÍBRIO:

A tontura está mais nas pernas que na cabeça, logo, mais perceptível ao caminhar. Pode ser uma sensação de não sentir o chão muito bem, não ter firmeza nas pernas, sensação das pernas bobas ou descoordenadas, insegurança para caminhar, dificuldade para andar em locais como na areia da praia ou em calçadas irregulares. Pode ocorrer em diversas doenças neurológicas ou ortopédicas.

SENSAÇÕES CEFÁLICAS INESPECÍFICAS:

É a mais desafiante, uma vez que o relato é vago. Por exemplo: sensação de cabeça oca, vazia ou estranha, cabeça como se fosse um aquário, cabeça maior ou menor do que o normal, entre outras descrições. É comum a pessoa não encontrar palavras para verbalizar o que sente. Pode ocorrer por exemplo pela TPPP (vertigem fóbica), no Mal de Debarquement, além de doenças psiquiátricas como a depressão, ansiedade e Síndrome do Pânico.

As características de sintomas associados, bem como o exame físico, são importantes para o diagnóstico. Também é importante ressaltar que o paciente pode se encaixar em mais de um desses subtipos – ter vertigem e desequilíbrio, por exemplo.

Noto que, em alguns casos, é verdade que o desequilíbrio emocional pode causar a tontura. No entanto, muitas vezes vejo o contrário: a tontura desafia e fragiliza a pessoa, levando a um quadro de ansiedade ou até mesmo de depressão. É um sofrimento extremo.

Procure ajuda médica para desvendar qual é a causa da sua tontura. A maior parte dessas doenças tem tratamento.