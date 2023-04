É resfriado ou rinite? Entenda as diferenças

Resfriado ou rinite alérgica? Essa é uma dúvida frequente entre as pessoas, e às vezes confunde até os profissionais de saúde. Mas existem alguns sinais e sintomas que nos ajudam a diferenciar se o quadro tem origem viral ou é decorrente de um processo alérgico.

Primeiro precisamos entender o conceito: resfriado é uma infecção viral limitada às vias aéreas superiores, podendo causar sintomas no nariz, na garganta e nos ouvidos. Pode ser causado por mais de 200 vírus diferentes, sendo o rinovírus o mais comum, seguido do parainfluenza.

A rinite, por sua vez, é o resultado de uma resposta exagerada do nosso organismo ao contato com algumas substâncias que podem ser irritantes (como odores fortes ou fumaça de cigarro) ou alergênicas, desencadeando uma resposta mediada por anticorpos específicos (é o que acontece, por exemplo, com ácaros e mofo).

Muitos sintomas são comuns às duas condições, por isso nem sempre a diferenciação é fácil. Porém, temos alguns indícios que nos ajudam a distinguir as coisas.

Dores no corpo e indisposição são comumente observados nos primeiros dias do resfriado, principalmente antes do quinto dia. Na rinite, até pode haver um pouco de indisposição se os sintomas estiverem atrapalhando o sono, mas, de maneira geral, não se observa dor no corpo nem mal-estar.

Sintomas gastrintestinais como náuseas, vômitos ou diarreia podem estar presentes nos quadros de resfriado, pois os mesmos vírus que acometem o sistema respiratório podem afetar o trato gastrointestinal. Isso não acontece com a rinite, mais limitada a coriza e nariz entupido.

Febre é um sinal de infecção e pode estar presente em processos virais, como o resfriado. Então a rinite isoladamente não irá causar febre.

Há alguns sintomas que podem estar presentes em ambos os casos, mas são mais frequentes nos resfriados, como tosse com secreção, dor na garganta e secreção nasal amarelada.

Enquanto os processos virais são autolimitados, os quadros de rinite são crônicos e costumam ser recorrentes. Apesar de relativamente comuns, podem ter grande impacto na qualidade de vida das pessoas, com prejuízo no sono, na concentração e nas atividades diárias.

Não está bem e as dúvidas persistem? É hora de procurar um médico.

* Larissa Fabbri Mendes é otorrinolaringologista, especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia (ABORL) e membro da Associação Interamericana de Otorrinolaringologia

