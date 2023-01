A boa morte de Pelé

A Medicina Paliativa ganhou destaque nos últimos meses por causa de Pelé, que morreu devido a um câncer de colón. Em seus últimos dias de vida, circulavam informações de que ele estaria sob cuidados paliativos porque não respondia mais à quimioterapia. A notícia suscitou a curiosidade das pessoas sobre a especialidade que é envolta em mitos, como a crença de que estariam ligados apenas ao fim da vida.

É que, nos anos 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou os cuidados paliativos como assistência a portadores de câncer com foco no final de vida. Anos depois, a OMS passou a definir a Medicina Paliativa como uma abordagem que busca a qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de doenças ameaçadoras da vida. Visa prevenir e aliviar o sofrimento, por meio da identificação, avaliação e tratamento da dor e de problemas físicos, psicossociais e espirituais.

Em 2011, foi reconhecida como área de atuação médica pelo Conselho Federal de Medicina. Em 2022, virou uma disciplina do curso de Medicina para suprir a falta de profissionais, que integram equipes multidisciplinares que controlam os sintomas dos pacientes e elaboram planos de cuidados, calcados nos princípios da bioética.

Pessoas com doenças graves como o câncer, a insuficiência cardíaca e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) deveriam receber uma abordagem paliativa desde o diagnóstico. Doenças oncológicas são agressivas e exigem tratamentos com muitos efeitos colaterais, que podem se tornar intoleráveis. Os médicos precisam conhecer esta abordagem e trabalhar junto com os especialistas quando os sintomas se intensificam.

No livro História da Morte do Ocidente, o historiador Philippe Ariès fala que, antigamente, a relação do homem com a morte era mais natural do que hoje. Numa sociedade que busca a felicidade a qualquer custo, as pessoas fogem de tudo o que pode levar à perda. Mas a morte é um processo natural da vida e devemos sempre cuidar do paciente, proporcionando-lhe, inclusive, uma boa morte.

O que é uma boa morte? Ela ocorre quando os sintomas são controlados, o paciente não tem desconforto e está no local de sua escolha, que pode ser sua casa ao lado da família. É um processo que deve ser organizado e acompanhado por profissionais. É uma experiência única para cada indivíduo, tanto para o que está falecendo como aqueles ao seu redor. Esse momento é um marco para as pessoas que o estão vivenciando. E nossa função é fazer que ele ocorra com o mínimo de sofrimento possível.