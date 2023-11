Uma iniciativa pioneira na luta antirracista dentro das empresas

Professor, advogado e militante do movimento negro, ele é o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, instituição pioneira de ensino no Brasil que ajudou a fundar em 2004.

As mudanças ocorrem de fato quando instituições têm disposição, vontade e capacidade para realizar as mudanças necessárias. Essa pode ser a expressão consagrada do inédito feito realizada pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial no momento em que entrega ao país a segunda turma de 35 formandos. Somadas as duas turmas, pela primeira vez na história do país, setenta profissionais negros devidamente formados e qualificados nos mais elevados critérios profissionais e corporativos estão prontos para integrarem o conselho de administração das empresas no Brasil ou fora delas. É uma das maiores revoluções já realizadas para incrementar a diversidade no ambiente das companhias privadas do país.

Inédita por sua própria natureza, a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, nos seus quase dez anos de vida, além de consolidar o maior grupo de empresas pela equidade racial das Américas, por si só, um acontecimento de tirar o fôlego no deserto de ações de ESG Racial no país, se constitui dessa forma, num espaço importante de produção de ações estruturantes e estratégicas para inclusão e fortalecimento da presença de profissionais negros no ambiente corporativo público e privado, assim como, na mudança e reformulação dos pressupostos da gestão empresarial no nosso país.

CONJUNTO DE AÇÕES

Aos poucos, felizmente, o ambiente corporativo tem dado passos fundamentais na direção de mudança de mentalidade, algo necessário e urgente. Primeiramente, abriram-se vagas para estágios e de trainees para jovens negros. Vieram depois iniciativas como o Índice de Equidade Racial Corporativo, a criação dos cargos de Diretor de Diversidade e Equidade Racial, os grupos internos de Afinidade racial, as cláusulas contratuais antirracistas, as compras de empresas de negros, a contratação de profissionais liberais negros e o Fórum Internacional de Equidade Empresarial, realizado pela Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. Agora, com a formação dos conselheiros negros, as empresas brasileiras e multinacionais componentes na Iniciativa Empresarial colocam o país e o ambiente corporativo brasileiros na vanguarda não só da luta antirracista, como também da nova reformulação empresarial para transformar a diversidade em valor corporativo e diferencial competitivo estratégico.

Para a inverídica afirmação de muitos executivos de que”não contrato negros porque não hão negros qualificados”) ou para a capciosa justificação de que não tenho negros nos meus quadros porque não sei onde encontrá-los, a pioneira realização da Inciativa empresarial pela Igualdade Racial responde essas questões de forma categórica e contribui para estimular as empresas brasileiras a continuarem inovando e superando de forma voluntária e auto-regulamentada o processo de tornar cada vez mais democrático, igualitário e antirracista o espaço corporativo.

Os novos 70 profissionais negros para conselhos de administração das mais diversas áreas e expertises formados com a chancela do IBGC e patrocinados pelas pelos próprios membros da Iniciativa, institui e consolida a nova forma ativa e assertiva das empresas para enfrentar o racismo, combater as desigualdades raciais e promover a diversidade no ambiente corporativo de forma autônoma e compromissada. Missão dada, missão cumprida.