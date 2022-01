Vice-líder do governo: “Essa direita ‘camicase’ se autodestrói“

“Se somos Estado mínimo, o que a sexualidade das pessoas tem a ver com o Estado? Esses malucos que falam pela direita, para mim, nem de direita são.(…) Eu sou fiel às bandeiras da direita de verdade, como Estado mínimo, liberdade econômica, até mesmo a bandeira armamentista. Mas, acima de tudo, defendo a bandeira anticorrupção, que foi deixada de lado. A fidelidade tem que ser aos princípios e às bandeiras. Foi com isso que eu me comprometi e foi com isso que lá na campanha [de 2018] nos unimos. Essa ‘direita camicase’ se autodestrói. Se ele [Jair Bolsonaro] estiver do lado das bandeiras, de repente eu estarei. Eu sou fiel aos princípios. Se ele não é, ele é que não estará ao nosso lado.”

(Soraya Thronicke, senadora pelo PSL de Mato Grosso do Sul e vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso, à repórter Julia Affonso, do Estadão.)