Vera Lúcia: “A falta de creche faz as mulheres deixarem os seus empregos”

“Mais do que uma simples vaga em uma instituição de ensino para deixar os filhos, a creche representa parte do processo de emancipação e libertação da mulher. A falta de creche é um dos problemas mais sentidos pela classe trabalhadora, em particular pela mulher sobre quem recai a responsabilização sobre o cuidado com os filhos. O não atendimento à demanda da educação infantil é o principal motivo para as mulheres deixarem os seus empregos (…) Para mudar essa situação, defendemos a retomada dos investimentos, conclusão das obras paralisadas. Creche pública é um direito e deve ser garantido.”

(Vera Lúcia, candidata presidencial do PSTU, argumentando que nem um terço das crianças com até três anos de idade está em creches públicas e privadas, conforme levantamento do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa. Segundo a candidata, o país mantém 1.216 obras paradas na área de educação infantil.)