Um paciente no hospital, sem máscara, em plena pandemia

Michelle Bolsonaro divulgou em rede social, ontem, uma fotografia de Jair Bolsonaro caminhando num corredor do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, seguido por seguranças.

Parlamentares aliados do governo se surpreenderam. Não exatamente com a aparente recuperação de Bolsonaro de mais uma crise gástrica — desde a facada na campanha de 2018 ele já passou por seis internações e antes das férias, em dezembro, foi atendido cinco vezes no serviço médico do Palácio do Planalto.

A surpresa foi com o presidente e os agentes desfilando sem máscara num hospital, ambiente normalmente crítico e, mais grave, numa etapa da emergência sanitária em que o próprio governo perdeu a bússola dos dados sobre a evolução da pandemia no país.

Sobraram dúvidas sobre as razões da leniência médico-hospitalar com um paciente que, por acaso, é presidente e usa o negacionismo científico na propaganda para a reeleição.