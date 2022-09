Sofia Manzano: “Vamos confiscar, sem indenização, os imóveis ociosos”

“Vamos confiscar, sem indenização, os imóveis ociosos nos grandes centros urbanos. Isso [será feito] aliado a um vasto programa de reforma e construção de habitações populares, de forma a superar o déficit habitacional no período de quatro anos. Vamos revogar toda legislação antipopular oriunda dos governos neoliberais das últimas décadas e criar a Lei de Responsabilidade Social, visando atender os interesses populares, com reformas na educação, saúde, transporte, saneamento, agricultura familiar e programas sociais. Em vez de superávit fiscal, equilíbrio orçamentário e austeridade, a palavra de ordem deve ser responsabilidade social, reformas profundas e gasto público para garantir o desenvolvimento econômico-social e mudar radicalmente as condições de vida da população.”

(Sofia Manzano, candidata presidencial do Partido Comunista Brasileiro, PCB.)