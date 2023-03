Há escassez de crédito na praça. O dinheiro disponível está muito mais caro que seis meses atrás.

Grandes empresas, com mais de 100 mil funcionários e valor de mercado acima de R$ 15 bilhões, têm absorvido financiamentos a taxas “preferenciais” de mais de oito pontos acima da inflação (IPCA + 8,5%).

Para médios e pequenos empreendimentos, esse custo é miragem. Com o caixa rarefeito, topam o dobro ou mais no giro cotidiano.

Multiplicam-se os indícios de deterioração. Na terça-feira (7), um dos maiores fundos privados de investimentos do país informou aos clientes ter detectado “sinais” de uma crise de crédito.

O governo vai precisar demonstrar extrema habilidade, comentaram analistas do Verde Asset em carta aos seus investidores: “O enfrentamento [da crise de crédito] requer boas políticas públicas e não bravatas. Não por acaso os prêmios de risco dos ativos brasileiros seguem bastante altos”.

Nas circunstâncias, a tendência é que Lula amplifique as críticas que tem feito ao Banco Central, como se fosse único responsável pela crise.

É o modo que encontrou para ganhar tempo, enquanto não consegue arbitrar o rumo da política econômica submetido a um veemente (e inconcluso) debate no circuito Fazenda-BNDES-Partido dos Trabalhadores.

O problema é a realidade: sinais de crise aumentam, rapidamente, condicionando o planejamento das empresas para o segundo semestre. Elas trabalham, cada vez mais, para pagar despesas financeiras.

Para muitas, 2023 já acabou. E as perspectivas para 2024 podem piorar, se o impasse político sobre a condução da economia não for resolvido logo. Os sinais de crise de crédito obrigam Lula a uma ação rápida, e coordenada no governo e no Congresso, se quiser resguardar o primeiro biênio do seu mandato.