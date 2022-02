Simone Tebet: “Ainda se surpreendem por mulher saber falar de economia”

“Como assim? Estou na política há 20 anos. Disputei a Presidência do Senado, presidi a comissão mais importante da Casa, a CCJ [Comissão de Constituição e Justiça], e ainda se surpreendem por uma mulher saber falar de economia, se posicionar e apresentar propostas saudáveis para o futuro do Brasil?”

(Simone Tebet, candidata presidencial do MDB, em reunião com empresários na sexta-feira, em São Paulo, ao lado dos adversários Sergio Moro, do Podemos, e Luiz Felipe D’Ávila, do Partido Novo. Os empresários se disseram surpresos por, até então, não conhece-la, nem ao seu discurso que julgaram “equilibrado” sobre alternativas para saída da crise econômica. Ela foi deputada estadual no Mato Grosso do Sul, prefeita da cidade de Três Lagoas por dois mandatos, passou quatro anos como vice governadora e desde 2015 está no Senado.)