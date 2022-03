Sachsida: “Crescer 4,6% foi uma grande vitória da política econômica”

“Temos que ser claros. Foi uma grande vitória da política econômica. Tivemos quatro choques fortíssimos de oferta e conseguimos. Isso é uma vitória muito grande da política econômica. Crescer 4,6% num cenário com quatro choques negativos de oferta (dois que afetaram o mundo todo: pandemia e quebras de cadeias de produção; e dois apenas Brasil: maior crise hídrica em quase um século e geadas/secas) foi uma grande vitória de política econômica (…) Estou bem convicto de que as reformas pró-mercado estão dando resultado e os dados mostram isso. O Brasil é a maior fronteira de concessões [públicas] do mundo.”

(Adolfo Sachsida, economista, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia.)