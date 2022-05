Rodrigo Garcia: “PSDB se submete a uma coligação, é ela que vai escolher”

“O único candidato que o partido pode ter com o número 45 é o João Doria. Sobre isso não há contestação. Não é o caso de judicialização, a política vai achar um caminho. Se o PSDB vier agora e disser que vai colocar o Eduardo Leite ou outro nome, aí não dá. Mas como o PSDB se submete a uma coligação, é ela que vai escolher. Aí, a discussão é política, não jurídica (…) É natural que o PSDB lute por uma candidatura própria, mas entende que neste momento é preciso juntar mais forças para ter alguma viabilidade eleitoral. Eu não quero só um candidato da terceira via. Quero um candidato que tenha chances reais de vitória. Vamos trabalhar para a unidade com o MDB, que é um dos maiores partidos do Brasil.”

(Rodrigo Garcia, governador de São Paulo e candidato à reeleição, a Pedro Venceslau, do Estadão, sobre o impasse no PSDB e o futuro da candidatura presidencial do ex-governador João Doria, de quem foi vice até março.)