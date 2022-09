Recordista em pesquisas, Piauí é um enigma eleitoral

A partir de hoje haverá uma tempestade de pesquisas eleitorais. Da última quinta-feira (29) até às 5h30 de ontem (31), foram registradas nada menos que 73 novas pesquisas no Tribunal Superior Eleitoral somente para medir tendências de voto na disputa presidencial. Prevê-se 18 por semana em todo o país, até a véspera da votação.

É recorde a quantidade de pesquisas na praça. Foram 523 nos últimos oito meses para decifrar a cabeça do eleitor em momentos específicos da disputa presidencial — a conta inclui as 73 dos últimos três dias.

O protocolo de sondagens no TSE é obrigatório. Nesse mapa chama atenção a liderança do Piauí. O Estado possui 2,5 milhões de eleitores e é um dos menores colégios eleitorais do país (1,6% do total).

No entanto, teve o maior número de pesquisas eleitorais registradas na Justiça Eleitoral: foram 93 nos últimos oito meses. É quase o dobro de São Paulo (43), onde estão 34,6 milhões de eleitores (22,1% do total).

Pelo volume de sondagens — e o financiamento necessário —, o Piauí deve ser o grande enigma da cena eleitoral brasileira.