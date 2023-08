Prefeituras fecham portas em ‘greve’ de governo contra governo

Nesta quarta-feira (30/8), prefeituras em uma dezena de Estados fecham as portas em “greve” em protesto contra decisões do governo federal e do Congresso que resultaram na redução dos repasses de recursos do Orçamento da União.

A organização do movimento é da Confederação Nacional dos Municípios, uma espécie de central única dos 5,7 mil prefeitos. A previsão é que se estenda do Paraná ao Tocantins e de Minas Gerais ao Mato Grosso do Sul. Nove em cada dez prefeituras depende dos repasses de recursos federais e estaduais para manter as portas abertas

“Greve” de governo contra governo é novidade na política. O efeito pode ser drástico para o governo Lula e aliados numa época de definições de candidaturas para as eleições municipais do ano que vem.