“No orçamento secreto não há ideologia, petismo ou bolsonarismo”

“No orçamento secreto não há ideologia, não. Há petista recebendo recurso, há pedetista recebendo; gente do governo, gente da Oposição. Nessa hora, não há petismo, não há bolsonarismo, ambos votam com o mesmo interesse. Depois, nós políticos não sabemos [compreender] por que as ruas, por que a população tem cada vez menos apreço pela classe política. Ora, vejam as prioridades que nós estabelecemos no Orçamento!”

(Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo, futuro União Brasil, ontem no plenário do Congresso em protesto contra a reserva de R$ 16,5 bilhões para emendas parlamentares no Orçamento de 2022.)