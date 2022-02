Moro sobre Petrobras, Caixa e BB: “Que se privatize tudo”

“Esse tema de privatizações tem de ser analisado sem qualquer preconceito, sem tabu. Se puder privatizar tudo, ótimo. Mas, para isso, é preciso fazer estudos. A Petrobras teve papel importante para o país, mas é uma empresa atrasada, que ainda vive da exploração do petróleo, um combustível que o resto do mundo já não está mais usando. Hoje estamos discutindo outras formas de energias limpas, mais ambientalmente corretas, energias limpas como a energia solar (…) Cada privatização precisa avaliar o momento, mas meu viés é positivo. O assunto não pode ser um tabu, o Brasil precisa quebrar esses tabus. Outro exemplo são os bancos, a Caixa e o Banco do Brasil. Hoje temos os bancos digitais (…) E estamos presos ao passado. Se for possível privatizar tudo, que se privatize tudo.”

(Sergio Moro, candidato presidencial do Podemos, em reunião com empresários do Noroeste paulista, ontem, em São José do Rio Preto.)