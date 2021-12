Má notícia do eleitorado para o candidato Bolsonaro

Má notícia para o candidato Jair Bolsonaro: três de cada quatro brasileiros se sentem prejudicados pela escalada inflacionária dos últimos seis meses, segundo pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o instituto FSB.

Quase todos (74%) disseram ter reduzido os gastos, proporção similar à identificada no início da crise pandêmica, em maio do ano passado. A maioria (58%) se viu obrigada a um corte de despesas “muito grande” (para 20%) ou “grande” (38%) — recorde na pandemia, conforme a pesquisa.

Está ruim e deve piorar, prevê a maioria (54%). Nos próximos seis meses os preços devem “aumentar muito” (para 29%) ou “subir um pouco” (25%).

Pela expectativa do eleitorado sobre a crise econômica, Bolsonaro não terá dia fácil no primeiro semestre, decisivo à consolidação da sua candidatura para mais quatro anos no Palácio do Planalto.