Lula se mantém no confronto e cresce a desconfiança dos eleitores

Depois de um ano de governo, Lula segue com evidentes dificuldades para promover a restauração da coesão social e política. Desde a insurreição bolsonarista de 8 de janeiro do ano passado, ele tem se repetido sobre a necessidade de governar com objetivos de conciliação, pacificação e de união do país. Porém, segue no confronto com a retórica divisionista, enquanto assiste ao crescimento da desconfiança dos eleitores sobre aquilo que diz.

Seis dias depois das invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília, ele disse a jornalistas: “O que aconteceu durante a semana foi um alerta de que nós precisamos (…) Não é apenas governar bem, é construir uma narrativa para que a gente restabeleça a paz, a tranquilidade e a harmonia nesse país. Eu quero que os pais voltem a conversar com os filhos. Eu quero que as noras voltem a conversar com as sogras. Eu quero que os irmãos voltem a conversar com os irmãos, embora, cada um continue com seu pensamento político…”

Em meados do ano, o governo já colecionava pesquisas de opinião indicando um imprevisto problema de Lula com os eleitores — a desconfiança.

Num exemplo, o Ipec (antigo Ibope) foi às ruas na primeira semana de junho e retratou metade do eleitorado dizendo confiar e 48% declarando nunca acreditar no que Lula diz. Chamou a atenção o aumento na diferença entre os dois índices: era de dez pontos percentuais em março e passou a ser de quatros pontos.

Lula insistiu, em discurso em cadeia de rádio e televisão na véspera da celebração da Independência, no dia 6 de setembro: “Amanhã não será um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união. O dia de lembrarmos que o Brasil é um só. Que sonhamos os mesmos sonhos. Que podemos ter sotaques diferentes, torcer para times diferentes, seguir religiões diferentes, ter preferência por este ou por aquele candidato, mas que somos uma mesma grande nação, um único e extraordinário povo. Em apenas oito meses, recolocamos o Brasil no rumo da democracia, da soberania e da união.”

No início de dezembro, houve uma inflexão entre eleitores: metade já declarava não confiar e 48% diziam acreditar em Lula, segundo o Ipec. Então, ele voltou ao rádio e à televisão, e admitiu o revés na véspera do Natal: “Fomos capazes de restaurar as vidraças [do Palácio do Planalto] em tempo recorde, mas falta restaurar a paz e a união entre amigos e familiares. Meu desejo neste fim de ano é que o Brasil abrace o Brasil. Somos um mesmo povo e um só país.”

Na semana seguinte, uma outra pesquisa (Genial/Quaest) mostrou que para ampla maioria (58%) Lula ajudou a ampliar a divisão do país no primeiro ano do seu terceiro governo. Os que discordam são minoria (35%).

A percepção de um governo divisionista prevalece em quase dois terços do eleitorado da região Sul (69%), é significativa no Sudeste (61%), majoritária no Centro-Oeste e no Norte (55%) e empata no Nordeste (46%).

Lula sabia de tudo isso quando, na celebração democrática de 8 de janeiro deste ano, resolveu fazer no Congresso um discurso discurso raso, metade impregnado pela fórmula sectária do “nós contra eles”: “Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública – a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha, e seus seguidores tramaram nas redes sociais.” E, assim, jogou pela janela uma chance real de liderar um consenso político mínimo contra a barbárie.

O apelo à retórica radical na abertura de um ano eleitoral pode ser adequado a interesses específicos, mas não coletivos. Como o governo segue patinando na resolução de dilemas que estão aí há quase meio século (estagnação na renda nacional, educação, saúde e segurança pública), sobram poucas razões para otimismo no Planalto e no Congresso sobre a recuperação da confiança dos eleitores no presidente da República. Principalmente, quando diz que sua prioridade é “restabelecer a paz, a tranquilidade e a harmonia nesse país”.

