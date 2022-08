Lula: “Polícia não vai ter confronto, como acontece de vez em quando”

“Nós temos problema de [serviços de] Inteligência. Não pode ter trinta Inteligência, nós temos que criar uma Inteligência única. Aliás, eu fiquei sabendo que quando houve um atentado às torre nos Estados Unidos [em 2001, um ano antes da sua primeira eleição], as várias polícias que têm nos Estados Unidos, umas sabiam que ia ter um atentado, mas como uma não conversava com a outra… Vamos melhorar a vida da polícia, porque ela não vai ter que ter confronto, como acontece de vez em quando nas cidades desse país. Nós sabemos que muito dos confrontos e da violência acontecem [de forma] muito mais evidente nos municípios de maior população. Aonde tá muita aglomeração, aonde tá o pessoal tá morando de forma desordenada, aonde as pessoas vivem abandonadas, sabe? Na periferia, nas palafitas, nas favelas, nas encostas dos morros… Então, nós precisamos cuidar, de saber que o Estado pode fazer muita coisa sem precisar da polícia.”

(Lula, ontem, em reunião com governadores sobre segurança pública)