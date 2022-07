“Eu preciso de 30 [mil reais] pra comer até domingo”.

(Eduardo Gomes, senador pelo Partido Liberal do Tocantins e líder do governo no Congresso, em mensagem ao empresário Jorge Rodrigues Alves, que respondeu: “Ui, tá comendo muiiiito, amigo”. Conversas entre eles foram obtidas pela Polícia Federal durante investigação sobre lavagem de dinheiro no Tocantins e reveladas por Aguirre Talento, em O Globo.)