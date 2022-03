Lavrov: “Querem destruir, quebrar, aniquilar e estrangular a Rússia”

“Nos declararam uma guerra híbrida total, com o objetivo de destruir, quebrar, aniquilar, estrangular a economia russa, e a Rússia no seu todo. [As sanções econômicas mostram que] todos os valores que infundem os colegas ocidentais, a liberdade de expressar as suas opiniões, a economia de mercado, a inviolabilidade da propriedade privada, não valem nada para eles. O Ocidente viola grosseiramente estes princípios e impõe aos demais a sua superioridade. Temos visto na nossa história, e na história da Europa, tentativas semelhantes de subjugar tudo e todos, e essas tentativas estão condenadas ao fracasso. Temos muitos amigos, aliados, parceiros no mundo, um grande número de associações com quem a Rússia trabalha em países de todos os continentes, e vamos continuar a fazê-lo.”

(Sergei Lavrov, chanceler da Rússia em discurso a diplomatas.)