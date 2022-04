João Doria: “A pior obra é a inacabada, é a mais cara que pode existir”

“A pior obra é a obra inacabada. É a mais cara que pode existir no setor público, é uma obra inacabada. Em São Paulo, quando assumimos, tínhamos 30 grandes obras paralisadas. Das 30 obras grandes paralisadas, 29 estão em execução neste momento, e a última, a do Rodoanel, está sendo reiniciada. E o que fizemos para elas serem reiniciadas? Estudamos cada obra, verificamos os problemas de ordem jurídica, judicial, com o Tribunal de Contas, e resolvemos uma a uma, sem brigar, sem estabelecer o litígio, pelo entendimento e diálogo. Não faz sentido a quantidade de obras paralisadas como temos no país. É preciso ter respeito pelo dinheiro público (…) Obra boa é obra finalizada, que atende ao interesse da população. O governo federal tem que ser exemplo de transparência, democracia, respeito pelo dinheiro público e também para concluir as obras inacabadas.”

(João Doria, candidato presidencial do PSDB.)