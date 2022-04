Jean-Paul Prates: “É vergonhoso o papel do Cade no caso da Petrobras”

“É vergonhoso o papel que o Cade [Conselho Administrativo de Defesa Econômica] fez no caso da Petrobras. De uma denúncia mínima, uma atitude não competitiva alegada pela Associação de Importadores de Combustíveis lá atrás, o Cade e a Petrobras, mancomunadamente, transformaram num processo de legitimação a imolação de oito refinarias no ‘altar’ do Cade. E as primeiras consequências desse processo irresponsável estão aí para nós vermos. E o Cade fez esse papel de ajudar a dizer que a Petrobras é monopolista no refino. Como é que vocês podem embasar um termo de conduta em que a Petrobras, não o Cade, se oferece para vender oito refinarias? A Petrobras nunca se defendeu; ela foi admoestada, não foi nem acusada, foi admoestada levemente pelo Cade por uma prática lá no Maranhão: um belo dia lá, atuou lá, fez um dumping lá, deixou um navio lá esperando, o cara foi ao Cade, e o Cade disse: “Petrobras, você é monopolista de refino?”. A Petrobras disse: “É, sou mesmo. Olha, toma aqui oito refinarias. Posso vender para você nunca mais dizer isso”. Foi isso o que aconteceu. O Cade se presta a esse papel, realmente, numa boa? Vocês estão lá para isso? Vocês estão tratando refinaria igual a barraca de feira! O Cade precisa de uma mudança completa dos procedimentos. É preciso, também, que o Cade verifique esse vergonhoso processo da “porta giratória”. Porque não é possível que o ex-presidente da Petrobras [Roberto] Castelo Branco tenha vendido todos os ativos importantes da Petrobras no meu Estado, o Rio Grande do Norte, para uma empresa e, menos de três meses depois, ele virou… presidente da empresa! O ex-presidente da Petrobras é hoje o CEO de uma empresa chamada 3R, que foi quem comprou os ativos na mão dele! Não dá para dizer mais nada, não é? Não vou votar.”

(Jean-Paul Prates, senador pelo PT do Rio Grande do Norte, ao se recusar a participar da votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para legitimar candidatos do governo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade.)