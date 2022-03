Gilmar Mendes: “Legado de Bolsonaro foi devolver Moro ao nada”

“Um dia ele me disse: ‘Olha, cometemos muitos erros, entre eles ter nomeado Sergio Moro. Se tivéssemos um ano de experiência antes, talvez não tivéssemos feito isso’. Eu disse: ‘Não, presidente. Entre os seus legados está ter nomeado Sergio Moro ministro da Justiça e depois tê-lo devolvido ao nada.'”

(Gilmar Mendes, juiz do Supremo Tribunal Federal, ao relatar a Pedro Canário, da Bloomberg, uma conversa com Jair Bolsonaro. Sergio Moro se demitiu do Ministério da Justiça em abril de 2020 acusando Bolsonaro de interferência indevida em investigações da Polícia Federal. O caso está no STF. Moro, em viagem, retrucou por redes sociais: “Talvez a única forma de escapar dos descabidos ataques e das ofensas do Min. Gilmar Mendes seja praticar um crime de corrupção. Mas não farei isso, meu compromisso sempre foi com a Justiça e com o povo brasileiro.”)