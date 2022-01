Doria: “Temos dois extremos liderando a campanha, que será dura e suja”

“Teremos que ter competência, paciência, discernimento e humildade para construir essa opção fortalecida [a chamada terceira via], se possível com uma candidatura única. Não é algo obrigatório, mas faz sentido, já que temos dois extremos liderando a campanha eleitoral (…) Lamentavelmente, teremos uma campanha dura e suja para as eleições presidenciais. Ou você tem resiliência e capacidade de fazer esse enfrentamento, ou já será derrotado antecipadamente com o nível de emparedamento e de fake news.”

(João Doria, governador de São Paulo e candidato presidencial do PSDB)