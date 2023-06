Disputa na Amazonia chega a 400 mil títulos de propriedade

Parte da bancada do agronegócio no Congresso acredita ter emparedado o Supremo Tribunal Federal no julgamento do período de referência, o chamado marco temporal, para demarcação de terras indígenas.

Isso porque, na semana passada, a Câmara aprovou (por 283 votos a 155) o texto-base de um projeto de lei (nº 490) com um critério para demarcação delineado há 16 anos pela própria bancada ruralista: indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam no dia cinco de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

O STF julga se comunidades indígenas que não ocupavam determinados territórios antes de outubro de 1988, independentemente da causa, também têm direito ao reconhecimento da terra como tradicionalmente ocupada.

É uma questão fundiária relevante. A Funai analisa a demarcação em 25 áreas do Mato Grosso que somam 5,3 milhões de hectares.

A aprovação do projeto na Câmara foi uma forma de pressão. O resultado esperado pelos deputados ruralistas é duvidoso.

Prevalece o impasse de produtores rurais com indígenas, não há tendência definida no julgamento do Supremo e nenhuma garantia de que o Senado aprove a proposta da Câmara.

O problema fundiário, no entanto, é muito mais amplo — a questão indígena representa uma fração e, basicamente, se concentra no Centro-Oeste, região de maior produção agrícola e pecuária.

A Confederação Nacional da Agricultura, por exemplo, já identificou 400 mil pedidos de regularização fundiária na Amazônia em tramitação em organismos estaduais e no Incra.

A confusão na propriedade de terras é tão grande que no sul do Pará existem áreas sobrepostas, com o equivalente a “quatro andares” de titulação.