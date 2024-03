Datafolha mostra jogo aberto e imprevisível na disputa em São Paulo

Quatro em cada dez eleitores da cidade de São Paulo não conhece ou conhece “só de ouvir falar” os dois candidatos que, no momento, aparecem nas pesquisas empatados na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) são reconhecidos por seis em cada dez eleitores, e igualmente favoritos entre eles: com 30% das intenções de voto, Boulos possui vantagem numérica mínima sobre Nunes, que detêm 29%. Ou seja, estão empatados na preferência da maioria do eleitorado paulistano, informa o Instituto Datafolha.

É notável que o prefeito Nunes seja, praticamente, um desconhecido para 42% dos eleitores entrevistados entre a quinta-feira (7/3) e o último sábado (9/3). O seu adversário mais destacado na pesquisa, o deputado Boulos, também representa um enigma para 44%.

A diferença entre ambos se dá na taxa de rejeição. Boulos lidera com 34%, oito pontos percentuais à frente de Nunes, rejeitado por 26%.

Faltam sete meses para votação, tempo suficiente para todos os candidatos – atualmente são seis — se apresentem ao eleitorado. Mas é interessante que a campanha esteja começando com a liderança das pesquisas partilhada por uma dupla pouco ou nada conhecida e, também, rejeitada por parcela significativa dos eleitores.

Significa que o jogo eleitoral na principal cidade do país, dona do terceiro maior orçamento da República, está mais aberto do que seria previsível. E isso torna imprevisível o rumo da campanha nesta etapa inicial da disputa em São Paulo.