Cukier: “Não é sempre que vemos líder de potência nuclear ameaçar o mundo”

“O que presenciamos hoje foi o desmoronamento da arquitetura de segurança europeia, talvez do mundo, do pós-guerra. Com o Ocidente fragmentado e as democracias liberais enfrentando desafios internos, autocracias como China e Rússia aproveitam para se fortalecer. Tempos sombrios… O discurso de [Vladimir] Putin foi assustador. Reconheceu a “independência” de Donetsk e Luhansk e ameaçou a Ucrânia e todas as ex-repúblicas soviéticas. Esse é, talvez, o evento geopolítico mais importante do século. Não é sempre que vemos líder de potência nuclear ameaçando o mundo.”

(Heni Ozi Cukier, fundador da consultoria Insight Geopolítico, professor de Relações Internacionais na ESPM-SP, deputado estadual e candidato ao Senado em São Paulo pelo Partido Novo.)