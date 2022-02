Ciro Nogueira: “O futuro de Lula é o passado sombrio que exauriu o país”

“Há muita privatização para fazer, muitos investimentos para atrair para o Brasil, muita eficiência que poderemos alcançar se tirarmos o Estado e a política onde deve estar a gestão e a competência, o compliance. O futuro com o PT? Mais 14 anos? Ou 16? Mais uma “era” de continuísmo? Não estamos no mundo do início do milênio. Não estamos no mundo unipolar. Não estamos no mundo em que a China crescia 15% ao ano e empurrava o Brasil ladeira acima. Esse foi o tempo de Lula. Já não foi o tempo de Dilma, o desastroso biênio que o PT tem horror de lembrar e o Brasil jamais vai esquecer. O futuro de Lula não é o passado róseo da prosperidade da propaganda petista. É o passado sombrio que exauriu o país muito antes da Lava Jato ou de suas condenações.”

(Ciro Nogueira, senador, presidente licenciado do PP e chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro.)