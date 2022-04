Ciro Gomes: “Meus Deus, onde chegamos neste governo?”

“Ué, não é que os cabras recuaram? O GSI [Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República] acaba de divulgar que os pastores suspeitos foram 45 vezes ao Palácio do Planalto! Meus Deus, onde chegamos neste governo? É hora de se fiscalizar com todo rigor esta roubalheira!”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT, em reação à divulgação do número de visitas ao Palácio do Planalto dos pastores evangélicos suspeitos de intermediação ilegal com verbas da Educação para prefeituras. O PDT havia recorrido ao Supremo Tribunal Federal para suspensão do sigilo de 100 anos decretado por Jair Bolsonaro.)