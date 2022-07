Ciro Gomes: “Brasil só é governável na ‘bacia das almas’ da roubalheira?”

“Vamos aceitar que o Brasil só é governável na ‘bacia das almas’ da roubalheira? E que só muda com o Lula? Mas e o Roberto Jefferson, que é o que fez a defesa do [Fernando] Collor, aparece no Mensalão, roubando nos Correios, e agora está preso, roubando no governo do Bolsonaro. Muda tudo pro Valdemar Costa Neto [presidente do Partido Liberal, do candidato Bolsonaro]? Desculpem, ou nós conversamos francamente ou nós não vamos achar o caminho. O Valdemar Costa Neto era o homem a quem o Lula deu DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] pra roubar. Foi preso e condenado no mensalão. Hoje é o presidente do partido do Bolsonaro… Todos os presidentes que a democracia elegeu se desmoralizaram. Todos! Com uma única exceção, o vice-presidente Itamar Franco. Ele saiu pela porta da frente porque foi o único que não governou com essa gente. O Collor governou com essa gente e foi cassado. O Fernando Henrique é uma figura de muito valor, governou com essa gente, concedeu a essa gente em nome da reeleição e nunca mais o PSDB nacional ganhou uma eleição; parece não ter sequer condição de disputar esse ano. Veja, o Lula ganhou. Governou com essa gente, foi preso. O maior líder popular brasileiro preso, denunciado de forma absolutamente irrespondível, embora não tenha tido o devido processo legal. A Dilma cassada, o Michel Temer preso, e, agora, o Bolsonaro desmoralizado. Será possível que nós vamos continuar repetindo o mesmo modelo de governança política? Isto só vai agravar e aprofundar a crise. E as nações se suicidam.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT, a empresários.)