Brasileira presa por invadir Congresso dos EUA: “Fui muito irresponsável”

“Você acha que eles vão atrás de todas as pessoas que entraram no Capitólio? Eu sou muito irresponsável (…) Fui muito irresponsável de ir até lá. Estava com uma família legal. Um senhor e dois filhos. Caminhada pacífica.”

(Leticia Vilhena Ferreira em mensagem de texto no dia 7 de janeiro do ano passado, 24 horas depois da invasão do Capitólio, sede do Congresso americano. A mensagem estava no telefone entregue ao FBI, que cumpria mandado de busca do juiz Zia M. Faruqi. Ela foi presa na última quarta-feira. Com base nessa confissão e nas imagens do sistema de segurança do prédio está sendo processada, junto a outras 700 pessoas, sob acusação de participar da invasão ao prédio do Congresso estimulada pelo ex-presidente Donald Trump, que não aceitou a derrota nas urnas para Joe Biden.)